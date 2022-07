Il mercato incombe: Dionisi lo esclude

L’interesse non si placa e il giocatore continua ad essere al centro del mercato: il tecnico ha deciso di escluderlo dalla gara

Tra gli italiani più chiacchierati in questo mercato c’è sicuramente Gianluca Scamacca. Il centravanti del Sassuolo è al centro delle trattative e in particolare è nel mirino del Paris Saint-Germain. Il club transalpino è a caccia di rinforzi in attacco e avrebbe individuato nel giocatore italiano il rinforzo giusto.

Il Sassuolo però non abbassa le proprie pretese. Il Psg si è recentemente incontrato a Milano per parlare proprio del giocatore, ma le richieste neroverdi, al momento, non calano. Nel frattempo però Scamacca resta fuori dal campo. Nell’amichevole di Vipiteno contro il Real Vicenza, infatti, il giocatore è rimasto escluso e non è sceso in campo. Sia ieri che oggi il centravanti ha svolto il lavoro atletico con la squadra (ieri mattina ha corso da solo) e stamattina è stato escluso dalle prove tattiche di mister Dionisi, che ha preferito poi escluderlo dalla gara.

Il Psg spinge per Scamacca, Dionisi lo esclude

Una scelta molto probabilmente dettata dagli interessi del mercato e dal Psg che continua a studiare il giocatore, desideroso nel frattempo di approdare a Parigi. Se consideriamo infatti tutti i vari nazionali del Sassuolo sono invece scesi in campo (vedi Raspadori), l’ipotesi di un’esclusione legata al mercato sembra farsi sempre più consistente. Possibile quindi che nei prossimi giorni possano esserci novità importanti, magari con un affondo dalla Francia che possa soddisfare le richieste della dirigenza neroverde.