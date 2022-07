Incontro a Milano, il Paris Saint-Germain a caccia in Serie A: il club però non cede

Occhi in casa Serie A per il Paris Saint-Germain. Il club transalpino sta sondando il terreno per regalare al nuovo tecnico Galtier rinforzi importanti e alcuni potrebbero arrivare dalla Serie A. In particolare, nel mirino della società parigina, ci sono Skriniar e Scamacca.

Il Psg si è incontrato a Milano con Inter e Sassuolo per parlare proprio dei due giocatori. A Milano è atterrato Antero Henrique, uomo di fiducia del presidente Al-Khelaifi e di Campos, proprio per incontrare nerazzurri e neroverdi e discutere dei possibili trasferimenti del difensore slovacco e del centravanti romano.

Psg, Inter e Sassuolo non mollano la presa

Come riferisce ‘Sky Sport’, l’incontro al momento, non ha dato gli effetti sperati. Il Paris Saint-Germain infatti non ha alzato la propria proposta, mentre l’Inter, così come il Sassuolo, non abbassano le proprie pretese. I nerazzurri valutano nuovi colpi in difesa, come Zagadou, Milenkovic e soprattutto Bremer, per cui c’è recentemente stato un incontro a Milano con il Torino.

Un nuovo appuntamento tra granata e nerazzurri dovrebbe esserci ad inizio della prossima settimana. I meneghini però non cedono: il prezzo per Skriniar è di 70 milioni di euro. Stesso discorso per il Sassuolo, anche i neroverdi non mollano la presa, nonostante si siano già cautelati sul mercato con l’acquisto dell’uruguayano Alvarez.