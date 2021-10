Calciomercato Inter e Juve, bilanci in rosso: cessioni e colpi low cost

Calciomercato Inter e Juventus, brutte notizie dai conti: nerazzurri e bianconeri in difficoltà, come Zhang e Agnelli possono ovviare

Alla settimana caldissima che ha portato al primo confronto stagionale in campo, per Inter e Juventus fanno seguito giorni altrettanto intensi. Non soltanto in campionato, dove entrambe sono chiamate alla rimonta su un lanciatissimo Milan, ma anche fuori dal campo.

Per nerazzurri e bianconeri in vista infatti l’appuntamento con le rispettive assemblee dei soci (domani e venerdì), che porteranno brutte notizie dal punto di vista finanziario. L’Inter registrerà per la stagione 2020/2021 un passivo di ben 246 milioni di euro, ma se Atene piange, Sparta non ride, anzi. Il passivo per la Juventus è stato di 209,9 milioni di euro e nella nota integrativa pubblicata si stima un ulteriore passivo bianconero per il 2022 di 148 milioni. Cifre da profondo rosso, che impongono una riflessione sia per Zhang che per Agnelli, e che possono naturalmente incidere sulla gestione delle squadre e sulle prossime sessioni di trasferimenti. L’Inter sta ‘tamponando’ con il prestito ponte di 250 milioni ricevuto da Oaktree, la Juventus provvederà a un aumento di capitale da 395 milioni, ma tutto questo potrebbe non bastare. Facciamo il punto sulle possibili strategie di mercato future di Inter e Juventus, alla ricerca di fondi con cessioni eccellenti e con acquisti low cost per ovviare alla partenza dei big.

Calciomercato Inter, altri sacrifici dopo Hakimi e Lukaku: Barella e Lautaro i primi indiziati

L’Inter ha mantenuto abbastanza elevata la competitività della sua rosa nonostante gli addii di Hakimi e Lukaku, successivi a quello di Conte, con acquisti oculati e non eccessivamente onerosi. Ma, come prevedibile, potrebbe non essere sufficiente per i nerazzurri, che con buona probabilità saranno costretti a rinunciare a qualche altro pezzo da novanta. Inevitabile pensare prima di tutto al solito Lautaro Martinez, nonostante il rinnovo di contratto sia più vicino. La richiesta per il ‘Toro’, fin qui, è stata di circa 90 milioni di euro, per privarsi di lui è facile ipotizzare che al di là di un lieve ribasso la cifra di cessione non vada a discostarsi troppo. Altro addio ‘pesante’ potrebbe essere quello di Barella, che a sua volta potrebbe portare nelle casse una cifra intorno ai 60 milioni, come minimo. Occhio anche alla situazione di de Vrij e Skriniar, molto richiesti in Inghilterra e valutati sui 50 milioni a testa.

Inter che pensa a tutelarsi con i possibili colpi a zero: nel mirino per l’attacco sempre Insigne e Belotti. In difesa, l’erede low cost targato Raiola potrebbe essere Chatzidiakos, per la mediana potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Zakaria, altro giocatore a parametro zero ma per il quale c’è da battere la concorrenza della Roma.

Calciomercato Juventus, la spending review parte da de Ligt e Chiesa: progetto giovani

Anche la Juventus, dopo la rinuncia a Cristiano Ronaldo che ha alleggerito il monte ingaggi, dovrà effettuare ulteriori tagli. Aumentano i rumours sul futuro di de Ligt, ritenuto troppo costoso e sacrificabile da Allegri, con una valutazione che potrebbe aggirarsi almeno intorno agli 80 milioni di euro. Anche superiore la cifra per la quale verrebbe lasciato andare Chiesa, la Juve vorrebbe ovviamente tenerlo ma di fronte a una proposta che raggiunga i 100 milioni sarebbe difficile resistere.

Cessioni che accelererebbero ulteriormente il processo di ringiovanimento della rosa bianconera, per altro già in corso. Interessante l’asse che la Juventus potrebbe imbastire con il Sassuolo, con i vari Raspadori e Scamacca in rampa di lancio ma non soltanto. L’addio di de Ligt inoltre potrebbe propiziare un assalto alla Roma per Ibanez.