Calciomercato, il Psg sulla strada di Inter e Juve: gode anche il Milan

Rivali in campo e sul calciomercato, Inter e Juventus osservano con estremo interesse le prossime mosse del Psg, soprattutto in mediana

A distanza di due giorni dalla sfida di domenica sera, il Derby d’Italia continua a far parlare di sé soprattutto per il rigore concesso ai bianconeri a fine gara, ma la battaglia tra Inter e Juventus è destinata a valicare i limiti del campo da gioco e dei salotti televisivi, proiettandosi anche sull’insidioso territorio del calciomercato.

Tra gennaio e la prossima estate, i due club italiani sono pronti ad entrare in rotta di collisione su diversi fronti. Da sempre molto vigili sul mercato dei calciatori in scadenza di contratto, Cherubini e Marotta condividono almeno due obietti in Bundesliga: Axel Witsel e Corentin Tolisso. Entrambi in scadenza a giugno 2022, qualora non dovesse arrivare il rinnovo, i due centrocampisti avrebbero la possibilità di firmare per una nuova squadra a partire da gennaio. Una situazione che, ovviamente, alletta anche altre dirigenze europee.

Il Psg stravolge il calciomercato | Inter e Milan spiazzate a metà

Per quanto riguarda il francese del Bayern Monaco, le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania (‘Transfermarkt.de‘), oltre a confermare l’interessamento di Arsenal e Tottenham, parla di un prepotente inserimento da parte del Psg. Ormai affezionato ai colpi a costo zero, Leonardo starebbe considerando il profilo del 27enne come un’alternativa meno dispendiosa dal punto di vista dell’ingaggio ai vari Brozovic, Zakaria e Pogba.

Un blitz che è dunque destinato a influenzare non solo le dinamiche di mercato bianconere e nerazzurre, ma anche quelle del Milan che ha proprio nel club parigino uno degli antagonisti più credibili nella corsa al rinnovo di Kessie.