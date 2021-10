Così salta il rinnovo, Inter-Juventus: la vendetta arriva gratis

Offerta troppo bassa, salta il rinnovo di contratto in scadenza: Inter-Juventus, la vendetta arriva gratis

Saranno i mesi dei calciatori in scadenza di contratto. Tanti i giocatori che, al momento, hanno un accordo con il club di appartenenza che terminerà a fine stagione. In Italia ci sono i casi Dybala (vicino al rinnovo), Insigne (in standby) e Kessie (addio sempre più probabile), ma anche all’estero non mancano le situazioni complicate.

Ad esempio nel Chelsea c’è Rudiger che a giugno 2022 vedrà terminare il proprio contratto e per il quale la trattativa per il rinnovo non si sblocca. Oltre al tedesco un altro ‘Blues’ è in scadenza: si tratta di Andreas Christensen, 25enne difensore danese, in passato accostato anche alle big italiane (Juventus e Inter su tutte).

Calciomercato Juventus e Inter, Christensen: rinnovo lontano

Come si legge su ‘goal.com’, tra il Chelsea e il difensore danese è calato il silenzio. Le parti non si parlano ormai da due mesi e l’ultima offerta (respinta) risale ad agosto. Una proposta per un contratto di quattro anni, ritoccando un po’ l’ingaggio (attualmente inferiore ai 5 milioni di euro) che resterebbe comunque tra i più bassi della rosa della squadra londinese.

Per questo Christensen ha rispedito al mittente la proposta dei Blues e vorrebbe vedere l’ingaggio in linea con il proprio ruolo in rosa. Una situazione di stasi che, se dovesse continuare, renderebbe libero il calciatore da gennaio di trattare con altre squadre per trasferirsi a titolo gratuito nella prossima stagione. E Juventus e Inter potrebbero tornare in lista.