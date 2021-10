Calciomercato Juventus, trattativa infinita: “A un passo dalla rottura”

Juventus attesa domani pomeriggio dal match casalingo contro il Sassuolo: spunta un retroscena sull’ultimo mercato estivo

Un pomeriggio speciale domani per Manuel Locatelli, che sfiderà per la prima volta da ex il Sassuolo con la maglia della Juventus nel match di campionato all’Allianz Stadium. Una lunghissima telenovela l’ultima estate conclusa alla fine con lo sbarco a Torino del centrocampista della Nazionale azzurra, adesso punto di forza della formazione di Allegri.

Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa con la Juve per Locatelli: “La più lunga, non la più difficile. La trattativa più complicata è stata quella con Lotito per la cessione di Acerbi alla Lazio. Detto questo, con la Juventus abbiamo sfiorato più volte la rottura. Poi per fortuna siamo riusciti a trovare un ottimo accordo per tutti. I bianconeri hanno compiuto uno sforzo importante per venire incontro alle nostre richieste”, le parole di Carnevali al quotidiano ‘Tuttosport’.

Juventus, Carnevali sull’affare Locatelli: “Non lo abbiamo regalato”

Il dirigente neroverde prosegue: “Locatelli regalato? Chi sostiene questa tesi probabilmente è poco competente di contratti. Noi incasseremo quanto volevamo (37,5 milioni di euro tra fisso e bonus, ndr). Siamo soddisfatti noi e lo sono la Juve e Locatelli, che ha sempre voluto soltanto i bianconeri. I bonus? Ci sono, per noi l’importante è che Manuel giochi tanto… Ma se segna non esulto, io festeggio soltanto i gol del Sassuolo. Veniamo a Torino per giocarcela fino in fondo, com’è nello nostro spirito”. Carnevali conclude incensando Allegri: “Allegri è il valore aggiunto della Juventus. Max è stato il grande colpo estivo dei bianconeri e in un certo senso è lui il vero acquisto che va a sostituire Cristiano Ronaldo“.