Incontro di calciomercato in programma tra la Roma e l’entourage di Zakaria. Il centrocampista, obiettivo di Mourinho, è in scadenza nel 2022

Un nome su tutti: Zakaria del Borussia Moenchengladbach. La Roma ha le idee chiare sulla prossima campagna acquisti e, d’accordo con Mourinho, ha intensificato i contatti con l’entourage del centrocampista svizzero in scadenza nel 2022. Come è noto i tedeschi puntano al rinnovo del contratto del classe ‘94 che, però, prende tempo in attesa dell’offerta irrinunciabile di una grande squadra. Sì, perché Zakaria (accostato pure alla Juve) è molto ambizioso: punta al salto di qualità e quindi al matrimonio con una big d’Europa. Ecco perché la Roma ha deciso di accelerare i tempi. Vuole bruciare la concorrenza della Premier assicurandosi entro fine mese la pole position per l’elvetico.

LEGGI ANCHE >>> Roma, è deciso: Fienga dice addio

Zakaria a gennaio: i costi dell’operazione

In tale ottica si spiega – riportano indiscrezioni di Calciomercato.it, il vertice tra Tiago Pinto e Ramadani in programma tra qualche settimana. Un meeting organizzato con l’obiettivo di imprimere un impulso all’operazione studiandone i contorni per gennaio: 5-6 milioni per il cartellino e un contratto da top per il calciatore. Mourinho ha fretta, pretende un innesto esperto a centrocampo e questa volta non è disposto ad accettare ulteriori rinvii.