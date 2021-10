Juventus-Sassuolo, asse di mercato: cinque nomi in vetrina

Juventus-Sassuolo, bianconeri in campo per tornare a vincere ma col mirino puntato su diversi giocatori neroverdi: il punto

Appuntamento importantissimo stasera per la Juventus, la squadra di Allegri deve centrare i tre punti con il Sassuolo per non perdere ulteriore contatto dalla vetta. In questo momento, il Milan è scappato a 13 lunghezze di distacco, i tre punti sono a dir poco fondamentali.

Il rendez-vous dello Stadium con gli emiliani sarà utile però anche per tenere d’occhio diversi elementi di spessore nella squadra di Dionisi. Come sempre, ci sono ottimi rapporti tra Juve e Sassuolo, che potrebbero risultare decisivi nelle prossime finestre di mercato. Ben cinque i giocatori nel mirino bianconero.

Calciomercato Juventus, altri affari con il Sassuolo: da Raspadori a Scamacca e non solo

Si parte, ovviamente, dai ‘soliti’ Raspadori e Scamacca. Il secondo, soprattutto, è stato in lizza per un passaggio a Torino fino agli ultimi giorni di mercato estivo. Al momento, come ricorda ‘Tuttosport’, non c’è una vera trattativa né per l’uno né per l’altro, ma con Carnevali se ne è parlato e se ne parlerà.

Occhio però anche ad altri profili. Non è sparito dai radar Hamed Traorè, trequartista di talento su cui si era detto di una sinergia tra Juve e Sassuolo tempo fa. Si sta imponendo all’attenzione anche il giovane centrocampista Frattesi e viene ancora monitorato anche il suo compagno di reparto Maxime Lopez, già nel mirino di Paratici.