Calciomercato Juventus, cambia agente | Cessione a gennaio

Arriva la decisione del forte centrocampista: cambio di agente per ottenere la cessione a gennaio, occhio alla Juventus

Scontenti in fermento con l’avvicinarsi del mercato di gennaio. Non mancano i big che vedono il loro spazio limitato in questi primi due mesi di stagione ed allora l’interesse si accende proprio su di loro.

Tra questi c’è anche Donny van de Beek, centrocampista arrivato lo scorso anno al Manchester United. L’ex Ajax, legato ai ‘Red Devils’ fino al 2025, non si è riuscito ad imporre in Premier League. In particolare in questa stagione lo spazio che gli ha concesso Solskjaer è davvero limitato. Appena tre le presenze distribuite in tutte le competizioni di cui soltanto uno per l’intera partita. Una situazione che non può far contento il calciatore che si starebbe muovendo per cambiare aria a gennaio. In particolare ‘voetbal internationl’ racconta della decisione presa da van de Beek per facilitare il suo trasferimento.

Calciomercato Juventus, van de Beek cambia agente: addio a gennaio

Come si legge sul portale olandese, l’ex Ajax avrebbe deciso di cambiare il proprio agente, affidandosi a Ali Dursun. L’obiettivo è quello di cambiare squadra nel mercato di gennaio dove che in estate è stato ad un passo dal trasferimento all’Everton.

La scelta di cambiare agente e club ovviamente interessa anche la Juventus. La società bianconera ha, infatti, la necessità di mettere maggiore qualità a disposizione di Allegri nel reparto mediano e van de Beek potrebbe rappresentare il profilo giusto. Ancora giovane, ma già con esperienza a livello internazionale, il 25enne è stato pagato poco più di un anno fa circa quaranta milioni di euro ed ha un ingaggio da circa sette milioni di euro l’anno.