Calciomercato, da Lukaku a Dzeko e Messi | Le ultime sul valzer in attacco

Con Lukaku a Londra e Messi a Parigi quella di oggi può essere una giornata importante per il calciomercato: segui la diretta per le ultime

È un’estate bollente per quanto riguarda i grandi attaccanti in Europa. Prima di tutto perché si muove Lionel Messi, il calciatore più forte al mondo, e poi perché Romelu Lukaku lascia la Serie A per tornare al Chelsea e in Premier League. Proprio l’addio del belga ha scatenato un valzer di punte in Italia, con l’Inter pronta a chiudere per Dzeko e la Roma chiamata a sostituire il bosniaco. Segui la diretta per tutte le ultime su ‘Big Rom’, la ‘Pulga’, Tammy Abraham e tutti gli altri attaccanti pronti a cambiare maglia: oggi è una giornata decisiva. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

9.30 – Daniele Adani critica l’Inter sull’affare Dzeko: “Completamente impreparati all’addio di Lukaku”

9.00 – Nuovo caso intorno a Messi: tentativo del Barcellona nella notte, ma arriva la smentita.

8.00 – Roma, colpo in attacco: si stringe col Chelsea per Abraham. Sarà lui l’erede di Dzeko. I giallorossi attendono una risposta definitiva dal giocatore entro il weekend, trovato l’accordo con i londinesi.

Articolo in continuo aggiornamento