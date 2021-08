Le ultime di calciomercato Roma si intrecciano con quelle di Inter e Atalanta. Accordo per il successore di Edin Dzeko, ecco ora cosa manca

Vi avevamo detto che la pista Abraham era la più calda per l’attacco della Roma e l’ultim’ora di ‘Sky Sport’ lo conferma: secondo l’emittente satellitare i giallorossi hanno raggiunto un accordo col Chelsea per il cartellino del 23enne anglo-nigeriano. Accordo per un totale di 40/45 milioni di euro, 5 subito e il restante nelle stagioni successive. La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.

Ora la palla passa ad Abraham, chiamato a prendere una decisione: Arsenal e dunque permanenza a Londra, oppure trasloco in Italia alla Roma? Sappiamo che i ‘Blues’, freschi del colpo Lukaku, preferirebbero cederlo fuori dall’Inghilterra.

Abraham interessava molto all’Atalanta per il dopo Zapata – ora la ‘Deaì può virare su Belotti – priorità dell’Inter per l’attacco insieme a Dzeko. Proprio l’approdo del bosniaco in nerazzurro libera spazio per Abraham, almeno nei piani della Roma di Mourinho in attesa appunto di una decisione da parte del numero 9 del Chelsea.