Calciomercato Inter, non solo Dzeko | Accordo a trenta milioni

Calciomercato Inter: dopo Dzeko, anche Correa sarebbe ad un passo dai nerazzurri. Accordo vicino con la Lazio. Cifre e dettagli

L’Inter accelera per il post Lukaku. Dopo il sacrificio dell’attaccante belga, il club nerazzurro ha subito definito l’arrivo di Edin Dzeko, che è ormai imminente. Ma non solo. In arrivo ci sarebbe anche il ‘Tucu’ Correa dalla Lazio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Correa ad un passo: le cifre

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, l’attaccante argentino è ad un passo dall’Inter. L’accordo con la Lazio è vicino sulla base di 25 milioni più 5 di bonus. Sono dunque ore decisive anche per il trasferimento di Correa in nerazzurro.