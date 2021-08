CM.IT | Calciomercato Roma, sogno Icardi: gli ostacoli per Mourinho

Icardi potrebbe essere il profilo ideale per rimpiazzare Dzeko destinato all’Inter: gli ostacoli che la Roma deve superare

Lukaku al Chelsea apre il ballo degli attaccanti. L’Inter si è tuffata subito su Dzeko e questa potrebbe essere la volta buona per il trasferimento del bosniaco in nerazzurro. L’addio dell’attuale numero 9 ai giallorossi, spinge Mourinho a cercare un nuovo attaccante. Tra i possibili profili c’è anche quello di Mauro Icardi che, con l’arrivo di Messi al Psg, potrebbe lasciare Parigi.

La Roma, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tenterà sicuramente il grande colpo per l’ex attaccante dell’Inter, ma gli ostacoli non mancano di certo. In primo luogo c’è da fare i conti con l’ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione che rappresenta sicuramente una difficoltà nella trattativa. Da considerare poi che la squadra di Mourinho non prenderà parte alla prossima Champions League, aspetto non di secondo piano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Roma, tentativo per Icardi: gli ostacoli

Tutti ostacoli che rendono complicato l’affare, anche se la sensazione è che da Roma un tentativo per Icardi verrà fatto. L’argentino al momento non sembra intenzionato a lasciare Parigi ma se dovesse accorgersi che, anche in virtù dell’arrivo di Messi, gli spazi si ridurranno ancora di più, tutto potrebbe accadere. Soprattutto a fine mercato.