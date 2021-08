Lionel Messi sarà un nuovo giocatore del PSG: i rapporti con Icardi non sono idilliaci e l’ex Inter è pronto a lasciare Parigi

Lionel Messi ha dato oggi il suo commovente addio al Barcellona con la conferenza stampa dal Camp Nou che resterà sicuramente nella storia. L’argentino ha ammesso di aver provato di tutto, ingaggio dimezzato compreso, per restare in blaugrana ma non è stato abbastanza. Così c’è stato l’assalto alla Pulga, con il telefono diventato bollente dopo il comunicato del Barcellona. “Mi hanno chiamato in tanti. È vero che sto parlando con il PSG, ma non è ancora chiusa”, ha detto Leo. Dichiarazioni di facciata, dal momento che la trattativa con i francesi è ormai definita.

Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, già giovedì scorso i calciatori del PSG hanno saputo che nel loro spogliatoio sarebbe entrato a breve anche Messi. La leggenda argentina firmerà un contratto da due anni più opzione per il terzo, l’annuncio è ormai atteso nelle prossime ore. Ovviamente i giocatori parigini sono stati subito molto felici di accogliere forse il giocatore più forte di tutti i tempi. Tutti, probabilmente tranne uno ovvero Mauro Icardi. È risaputo che il rapporto tra Leo e Mauro è tutt’altro che idilliaco, non c’è grande feeling. Un arrivo, quello dell’ex Barcellona, che conferma sempre di più che il futuro dell’ex capitano dell’Inter sarà lontano da Parigi. La Roma lo sogna.