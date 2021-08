ESCLUSIVO | Roma, nel mirino un talento francese

La Roma valuta Wilguens Paugain, classe 2001 francese attualmente senza squadra

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Roma al lavoro per ‘accontentare’ nell’immediato José Mourinho. Ma i giallorossi buttano un occhio anche alle ‘occasioni’ che presenta il mercato in ottica futura. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club dei Friedkin ha messo nel mirino Wilguens Paugain, talento francese di origini haitiane attualmente svincolato.

Paugain è un terzino destro di ottime prospettive e con estimatori sia in Francia che in altri Paesi europei. Cresciuto nel Nancy, il classe 2001 potrebbe avvicinarsi all’approdo in giallorosso una volta che verrà un po’ sfoltito l’organico della Primavera.