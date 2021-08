Nuovo caso intorno a Messi: dalla Spagna si è parlato di un tentativo di rinnovo del Barcellona nella notte, smentita dall’entourage

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che l’addio di Messi al Barcellona sarà l’highlight dell’estate 2021 per quanto riguarda il calcio europeo. Il calciatore più forte al mondo, nonostante la sua volontà di continuare in blaugrana, è stato costretto a lasciare il club in cui è cresciuto per via di una situazione economica drammatica. Il futuro della ‘Pulga’ è segnato, come raccontato su Calciomercato.it, l’annuncio del suo trasferimento al PSG è atteso a breve. Intanto, però, arriva un nuovo caso intorno al numero ’10’ argentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Barcellona, nuovo tentativo per il rinnovo di Messi | Arriva la smentita

Si è paventato un clamoroso ribaltone nella vicenda legata a Lionel Messi, con il Barcellona che avrebbe provato una nuova offensiva per siglare il rinnovo con il suo fuoriclasse. Uno scenario che, come rivelato da ‘Marca’, sarebbe però stato completamente smentito dal club catalano. Il futuro dell’argentino resta sempre legato al campionato francese e alla capitale transalpina, dove ritroverà l’amico Neymar e tanti connazionali. Oltre a Di Maria e Paredes, Messi sarà allenato da Mauricio Pochettino: tecnico con il quale condivide la passione per il Newell’s Old Boys.