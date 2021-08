Psg, Messi si presenta: “Determinato a costruire qualcosa di grande!”

Arrivano le prime parole da giocare del Psg di Lionel Messi. Ecco le dichiarazioni del nuovo numero 30 dei francesi

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E’ ufficialmente iniziata oggi l’avventura di Lionel Messi con la maglia del Psg. Il campione argentino ha deciso di ripartire da Parigi, dopo la fine della storia d’amore con il Barcellona. Niente più maglia numero dieci per la Pulce che indosserà la 30: “Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi – ammette Messi sui canali ufficiali del Psg -. Il Club e la sua visione sono in perfetta sintonia con le mie ambizioni. So quanto siano talentuosi i giocatori e lo staff qui. Sono determinato a costruire, insieme a loro, qualcosa di grande per il club e per i tifosi”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ovviamente soddisfatto dell’acquisto di Messi, i numero uno del club, Nasser Al-Khelaïfi:

“Sono lieto che Lionel abbia scelto di unirsi al Paris Saint-Germain e siamo orgogliosi di dargli il benvenuto a Parigi, con la sua famiglia. Non ha nascosto la sua voglia di continuare a giocare ai massimi livelli e vincere trofei. L’ambizione del Club è ovviamente la stessa. Insieme al nostro grande allenatore e al suo staff, non vedo l’ora di vedere la nostra squadra fare la storia per tutti i nostri tifosi in tutto il mondo”.