Calciomercato, fatta per Messi al PSG | È in arrivo a Parigi

Calciomercato: è tutto fatto per il trasferimento di Lionel Messi al PSG. Definiti gli ultimi dettagli: l’argentino volerà oggi a Parigi

Dopo il giallo della notte adesso non ci sono più dubbi: Lionel Messi sarà un nuovo giocatore del PSG. Come riportato da ‘L’Equipe’, è tutto fatto per l’arrivo dell’argentino al Paris Saint-Germain. Le parti hanno definito l’accordo e tutti i dettagli del nuovo contratto, che dovrebbe essere un biennale da circa 35 milioni di euro netti l’anno con opzione per un’ulteriore stagione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Tokyo 2020, azzurri da sogno: quanti record

L’ex Barcellona volerà nelle prossime ore a Parigi per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. La conferenza stampa sarebbe invece prevista per domani al Parco dei Principi. L’affare dell’anno è dunque concluso: Messi si appresta a vestire la maglia del PSG.