Il rapporto tra De Laurentiis e Insigne è ai minimi termini, il rinnovo col Napoli si allontana: Milan e Inter alla porta

È tornato da campione d'Europa Lorenzo Insigne alla corte di Spalletti. Il capitano del Napoli con la Nazionale ha provato il sapore dolce di un successo internazionale, una sensazione che potrebbe aver risvegliato ambizioni sopite e pensieri d'addio. La volontà del numero '24' azzurro, in ogni caso, rimane quella di rinnovare con il club in cui è cresciuto e di cui ha sempre difeso i colori. Una volontà che, però, non sembra essere assecondata dalla società ed in particolare da Aurelio De Laurentiis. Il suo futuro potrebbe riservare una clamorosa partenza.

Calciomercato Napoli, Insigne non rinnova | Può partire anche subito

Come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport', il rapporto tra Lorenzo Insigne ed Aurelio De Laurentiis è ridotto ai minimi termini. Nel corso del ritiro i due non si rivolgono la parola e di sedersi intorno ad un tavolo per ragionare sul rinnovo non se ne parla nemmeno. Ecco, quindi, che il Napoli sarebbe disponibile a far partire subito il proprio capitano dietro ad un offerta da 25 milioni di euro. Al momento, però, nessun club si sogna di offrire tale cifra ai partenopei, considerando che tra un anno si potrebbe arrivare ad Insigne a parametro zero.

Il nome di Insigne, perciò, potrebbe tornare di attualità per il calciomercato. La sua situazione, infatti, la stanno monitorando con attenzione molti club italiani: in particolare a Milano, dove Inter e Milan sono estimatori di vecchia data e sono impegnati nella ricerca di attaccanti. Il futuro di Insigne e del suo tiraggiro potrebbe essere ancora in Serie A, ma lontano dal suo amato Napoli.