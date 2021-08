CM.IT | Napoli, contatti col Villarreal per Pervis Estupinan

Calciomercato Napoli, azzurri su una pista alternativa per la fascia sinistra: piace Estupinan, gli aggiornamenti di Calciomercato.it.

Nuovo nome per la corsia mancina del Napoli, una delle priorità degli azzurri in questo calciomercato. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i partenopei stanno negoziando col Villarreal per Pervis Estupinan, profilo gradito sia dalla dirigenza che da Luciano Spalletti. L’ecuadoriano, reduce da un’ottima Coppa America (nella quale è stato scelto per il miglior 11 della competizione) ha già dato il suo ok al trasferimento.

Le dirigenze stanno discutendo di un prestito che gli spagnoli vorrebbero fosse oneroso, con un prezzo tra 1 e 2 milioni di euro, con eventuale diritto di riscatto. Il Submarino Amarillo è “costretto” a privarsene visto che, in quel ruolo, ha già a disposizione Alberto Moreno e Alfonso Pedraza e ha bisogno di liberare spazio nel suo monte ingaggi (abbiamo visto, con Messi, quanto conti nella Liga). Il classe ‘98 guadagna circa 1.5 milioni di euro netti, meno della metà dell’altro obiettivo azzurro Emerson Palmieri. I contatti sono iniziati già da qualche giorno e vanno avanti con discreto ottimismo. Ma col Napoli, si sa, non bisogna mai escludere sorprese…