Calciomercato Napoli, Insigne e il colloquio con Spalletti: la decisione

Calciomercato Napoli, Insigne si allena al rientro dalle vacanze e pensa al suo futuro: colloquio con il tecnico Spalletti.

Discorso ancora aperto tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo di contratto del capitano. La distanza tra le parti è ancora presente, le richieste di entrambe sono note: De Laurentiis propone un rinnovo al ribasso, il giocatore chiede almeno la stessa cifra attuale o comunque la gestione dei propri diritti di immagine. Per ora, i due non si sono ancora incontrati, ma lo faranno al più presto nel ritiro di Castel di Sangro.

Intanto, il giocatore, rientrato dalle vacanze con gli altri nazionali, ha effettuato la prima sgambata a Castel Volturno. Lì, attenderà il resto della squadra impegnata oggi nell’amichevole in trasferta con il Wisla Cracovia per poi partire tutti insieme alla volta della seconda fase del ritiro. Ieri, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, c’è stato il colloquio con il tecnico Spalletti. I due si erano già sentiti telefonicamente spesso in questo periodo. Nel faccia a faccia, l’allenatore gli ha ribadito stima e volontà di farne il perno tecnico del suo progetto. L’attaccante, dal canto suo, avrebbe dichiarato a Spalletti di voler restare in azzurro.