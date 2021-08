Calciomercato Napoli, 48 ore all’incontro Insigne-De Laurentiis: gli scenari

Calciomercato Napoli, a breve Insigne in ritiro: incontrerà il presidente De Laurentiis, le ultime sul discorso rinnovo.

Si avvicina la resa dei conti in casa Napoli per quanto concerne il futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è rientrato dalle vacanze, oggi visite a Castelvolturno prima di raggiungere la seconda fase del ritiro a Castel di Sangro e unirsi ai compagni, così come gli altri giocatori della Nazionale Di Lorenzo e Meret. Dopodomani, l’attaccante sarà in Abruzzo e sarà atteso all’incontro, finalmente, con il presidente De Laurentiis.

Gli scenari sono noti: Insigne vorrebbe almeno la conferma dell’attuale ingaggio oppure la gestione dei diritti di immagine, De Laurentiis gioca al ribasso. Si potrebbe andare, in caso di mancato accordo, verso un Insigne in campo all’inizio della stagione con il contratto in scadenza e libero di accordarsi, a gennaio, con un’altra squadra da parametro zero. L’alternativa sarebbe l’addio, se arrivasse un’offerta da almeno 25 milioni di euro.