Calciomercato Napoli, cessione necessaria: incrocio con Sarri

Il Napoli ha la necessità di arrivare ad un terzino sinistro: possibile incrocio di mercato con la Lazio di Maurizio Sarri

Un terzino sinistro per il Napoli di Spalletti, stesso ruolo che Sarri vorrebbe veder rinforzato nella sua Lazio. L’ex tecnico azzurro potrebbe vedere incrociare la sua strada con quella del club partenopeo sul mercato. La notizia è data da ‘as.com’: il Benfica, dopo aver ceduto Nuno Taveres all’Arsenal, è pronto ad un altro sacrificio. Il club ha bisogno di vendere e uno dei giocatori più ricercati è Alejandro Grimaldo, esterno sinistro spagnolo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo il quotidiano il 25enne è nel mirino della Lazio e Napoli. Non un interesse nuovo visto che i due club seguono il terzino, accostato in passato anche alla Juventus, da diverso tempo. Per portarlo in Italia bisognerà però soddisfare la richiesta economica del Benfica: circa venti milioni di euro. Cifra elevata, soprattutto considerato il particolare momento che vive il calcio mondiale.