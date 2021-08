Andrea Belotti, accostato a Inter e Roma, alla fine potrebbe rimanere al Torino. C’è l’accordo sulle cifre del contratto manca quello sulla clausola rescissoria

Andrea Belotti è stato accostato un po’ a tutte le big della Serie A ma alla fine potrebbe continuare la sua avventura con la maglia del Torino. Il centravanti italiano, seguito da vicino soprattutto dalla Roma, è in trattativa per il rinnovo con il club granata. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno sta spingendo Urbano Cairo a far di tutto per blindare il bomber ex Palermo.

Sul tavolo il presidente del Torino ha così messo un ricco stipendio da 3,3 milioni di euro netti a stagione. Una proposta – come riporta Sky Sport – che Belotti avrebbe accettato. Per la fumata bianca non serve, adesso, che un accordo sulla clausola rescissoria: l’attaccante ne vorrebbe una non altissima a circa 20/25 milioni di euro; Cairo, invece, spinge per almeno 40 milioni. Parti a lavoro per cercare un accordo, che possa portare alle firme.

Belotti, in questi giorni, è stato accostato non solo alla Roma, che ha poi deciso di puntare forte su Abraham, per il dopo Dzeko, ma anche all’Inter per il dopo Lukaku. La squadra, che però, aveva fatto sul serio per il ‘Gallo’ è stato lo Zenit, meta però poco gradita all’italiano, che ha rispedito al mittente l’offerta.