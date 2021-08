L’Inter fa i conti con le difficoltà della Roma per arrivare ad Abraham, che vuole l’Arsenal; Marotta non può ancora firmare con Dzeko

Dzeko è vicino ma non può firmare. Inzaghi attende con ansia il successore di Lukaku ma dovrà ancora attendere gli sviluppi di mercato, considerata la volontà della Roma di non cedere il bosniaco finché non arriverà un degno sostituto. Così, l’Inter guarda con interesse alla decisione di Abraham, voluto da Atalanta e Roma ma desideroso di accasarsi all’Arsenal. Nonostante l’accordo tra i giallorossi e il Chelsea – totale di 40/45 milioni di euro, 5 subito e il restante nelle stagioni successive – il bomber, riporta ‘Metro’, avrebbe già concordato un contratto di 5 milioni di euro all’anno con i Gunners.

Calciomercato Inter, Abraham blocca Dzeko: Marotta in attesa

Nel caso in cui dovesse saltare l’affare Abraham, dunuqe, la Roma non darebbe il via libera a Dzeko. Beppe Marotta, così come tutto l’ambiente interista, attende importanti novità nei prossimi giorni.