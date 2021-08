Mercato in fermento in casa Inter, Dzeko in arrivo dalla Roma: potrebbe non essere l’unico rimpiazzo di Lukaku

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

DZEKO-INTER: Le Ultimissime Sulla TRATTATIVA Di Calciomercato

Watch this video on YouTube

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Inter attiva sul mercato: prima le partenze, poi gli arrivi. La cessione di Lukaku apre a grandi manovre in attacco. Il club nerazzurro ha scelto Edin Dzeko per rafforzare il proprio reparto offensivo. Il bosniaco lascerà dunque la Roma per accasarsi nel club campione d’Italia. Proprio su questo colpo di mercato è incentrato il focus di oggi della CM.IT TV.