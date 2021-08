Momento particolarmente delicato in casa Inter sul calciomercato. Dzeko a un passo, ma le critiche non mancano per le operazioni effettuate

L'Inter lavora sul calciomercato per tentare di rinforzare la rosa dopo i pesanti addii concretizzatisi in questa sessione. In particolare, la partenza di Romelu Lukaku sta risultando molto dolorosa per i tifosi e non solo. Il belga si era configurato come assoluto epicentro del gioco nerazzurro, riuscendo nelle ultime due stagioni a trascinare la Beneamata.

L'addio di Lukaku si intreccia con l'arrivo, sempre più probabile, di Edin Dzeko. Daniele Adani, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha fatto il punto della situazione, bocciando la strategia nerazzurra: "Quando non ci sono soldi, l'unica alternativa è avere idee", esordisce l'ex difensore". Poi l'invettiva diventa più pesante.

Inter, bocciato il calciomercato: Adani su Dzeko e non solo

Adani si concentra poi nello specifico sull’operazione Dzeko: “Mi sembra che la priorità di tutti i componenti dei piani alti di Viale Liberazione sia stata scaricarsi le colpe per la cessione di Romelu, piuttosto che pensare a come sostituirlo al meglio”.

E sul campione bosniaco: “Lo dico con tutto il rispetto per Dzeko, ma ha 35 anni. Può essere considerato ancora un titolare, non un investimento di una società che pensa al futuro e di questo dovranno rispondere i dirigenti”. Adani usa anche un termine piuttosto forte: “La mia impressione è che l’area tecnica dell’Inter si sia trovata completamente impreparata all’addio di Lukaku, con Dzeko scelta di comodo”.