Calciomercato Inter, sprint per Dumfries | Pronta l'offerta per il PSV

Marotta vuole accontentare Inzaghi dopo l’addio di Lukaku: per la fascia l’Inter si appresta a dare l’assalto a Dumfries

Il countdown per l'inizio della stagione si fa sempre più pressante ed i nerazzurri sono ancora un cantiere aperto in cui non sono finiti nemmeno i progetti. Con Lukaku ad un passo dal Chelsea, l'Inter deve ancora trovare la quadra sulla rosa che difenderà lo scudetto nel prossimo campionato. Marotta e Ausilio avranno un meeting di mercato a stretto giro con Simone Inzaghi, dove verrano decise priorità e direzioni da intraprendere. Mentre in attacco, come raccontato da Calciomercato.it, si sta chiudendo per Dzeko, sulla corsia esterna potrebbe esserci una svolta questa settimana.



Calciomercato Inter, subito Dumfries | Marotta alza l’offerta col PSV

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Marotta vuole chiudere per Denzel Dumfries entro la fine della settimana e si appresta ad alzare l'offerta col PSV: 10 milioni più altri 3 di bonus, questa potrebbe essere la prima offensiva dei nerazzurri. Gli olandesi valutano l'esterno tra i 15 e i 20 milioni, quindi serviranno ancora un paio di rilanci per arrivare a dama. La sensazione, però, è che la scelta sull'esterno sia stata fatta: Dumfries è il preferito di Inzaghi e l'Inter vorrebbe accontentarlo.

Oltre alla volontà del club meneghino, poi, si aggiunge anche quella del calciatore. L’olandese, assistito da Mino Raiola, vuole trasferirsi a Milano e sta facendo il possibile per raggiungere il club campione d’Italia. Nella sfida di questa valevole per i preliminari di Champions League, infatti, Dumfries non scenderà in campo con il PSV. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per completare al più presto l’operazione quinto di centrocampo: l’inizio del campionato si avvicina e l’Inter vuole farsi trovare pronta.