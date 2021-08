Calciomercato Inter, ci siamo per Dzeko | Fissate le visite mediche

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Edin Dzeko. Per il bomber bosniaco pronta la numero 9 di Romelu Lukaku

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dzeko all’Inter, è scattato il countdown. Secondo ‘Gazzetta.it’ sono state fissate a domani le visite mediche del bomber bosniaco, che ha raggiunto un accordo con Marotta e soci sulla base di un contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, sogno Icardi: gli ostacoli per Mourinho

Il suo agente Lucci sta perfezionando l’accordo tra i due club, alla Roma comunque dovrebbe finire un piccolo indennizzo di 1,5-2 milioni di euro. Dzeko prenderà la maglia numero 9 di Lukaku, che oggi ha svolto la prima parte di visite mediche per conto del Chelsea. Per l’attacco i nerazzurri lavorano sempre al doppio colpo, Dzeko e Zapata dell’Atalanta con Correa in uscita dalla Lazio come alternativa al colombiano.