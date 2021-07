Gli occhi sono tutti puntati ancora una volta su di lui: Cristiano Ronaldo. Una larga fetta delle strategie della Juventus dipendono dal futuro di CR7

Dopo una lunga attesa e tante chiacchiere sul suo futuro diviso tra permanenza e addio Cristiano Ronaldo ha fatto rientro in quel di Torino nella giornata di ieri, iniziando nuovamente a lavorare al servizio della Juventus. Dopo l’arrivo alla Continassa il fenomeno portoghese si è recato al J-Medical per le visite, che hanno di fatto aperto la sua quarta stagione con indosso il bianconero. Ciononostante il destino di CR7 è ancora tutto da scrivere: da un eventuale addio già questa estate qualora se ne presentasse la chance fino alla permanenza con addio previsto alla scadenza del contratto senza dimenticare gli eventuali sostituti. Tutte le strade intorno a Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, i sostituti in caso di addio: gli scenari per il post-Ronaldo

Quello di ieri è stato quindi il primo giorno di allenamento dopo le vacanze che hanno fatto seguito all’Europeo per Cristiano Ronaldo, carico come sempre e come dimostrato anche sui social con un chiaro ‘Back on track‘. Un nuovo bagno di folla e affetto per CR7 che però ha ancora un destino tutto da scrivere. Il contratto del fuoriclasse lusitano come noto è in scadenza a giugno 2022 con un anno ancora da 31 milioni di euro di stipendio che pesano, e non poco, sulle casse della stessa Juventus. Per diverse settimane in questo senso si è parlato di un possibile addio, con l’eventuale volontà dello stesso cinque volte Pallone d’oro di provare a cambiare aria qualora se ne fosse presentata l’occasione.

Col tempo sono andate via via affievolendosi sempre di più le possibilità di una partenza, con Nedved e soci che hanno anche spesso ribadito la permanenza di CR7. Il Manchester United alla fine ha preso Sancho, mentre per il Paris Saint Germain potrebbe diventare ipotesi percorribile solo come erede di Kylian Mbappe. Dall’estero spingono proprio per questa strada: in caso di addio del francese in direzione Real Madrid a quel punto Ronaldo potrebbe finire nel mirino della proprietà qatariota del Paris che ne farebbe anche uomo immagine in vista dei prossimi Mondiali. Nel caso in cui arrivasse il divorzio con un anno di anticipo cambierebbe radicalmente l’idea di mercato della Juventus, impegnata poi nell’eventuale sostituzione. In questo senso, come evidenziato da Calciomercato.it, sottotraccia la pista Mauro Icardi continua ad essere monitorata dalla Juventus. Il Paris Saint-Germain, non ha aperto per ora alla possibilità di un’operazione in prestito, con diritto oppure obbligo di riscatto. Non va inoltre sottovalutato l’eventuale colpo Gabriel Jesus, che fa sempre gola ai bianconeri, che tenterebbero di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto, sulla falsa riga dell’affare Chiesa. Senza i 60 milioni lordi che pesa CR7 fino alla prossima estate, l’affare con questa formula sarebbe anche percorribile, mentre appare complicatissimo Griezmann che dovrebbe restare in Liga. Ipotesi e progetti in caso di addio di Ronaldo, che ha da sciogliere gli ultimi nodi sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, Ronaldo e la possibile permanenza

Luci e ombre quindi intorno a Cristiano Ronaldo, che nella gestualità e nell’atteggiamento del finale della scorsa stagione ha lasciato trapelare una sorta di insofferenza preludio all’addio. Sono passate però settimane e di offerte concrete utili a compiere il grande passo non ne sono pervenute. In questo contesto quindi, senza un affondo delle varie United, Sporting e soprattutto PSG, il portoghese sarebbe costretto a restare almeno fino a fine contratto.

Così facendo l’Allegri-bis inizierebbe già con una sorpresa: Ronaldo in rosa e ancora al centro del progetto insieme al confermatissimo Chiesa e al ritrovato Paulo Dybala senza dimenticare Alvaro Morata. A quel punto starà proprio al tecnico livornese trovare la giusta quadra per provare a tornare subito a vincere, rendendo speciale quello che al netto di tutto sarebbe poi a quel punto l’ultimo anno di CR7 a Torino, visto che di rinnovi all’orizzonte non ce ne sono. Il discorso sul possibile sostituto in questo contesto andrebbe dunque rinviato di una sola estate.