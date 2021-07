Il futuro di Cristiano Ronaldo è un rebus e non si placano le voci su un possibile addio alla Juventus: ne ha parlato Vaciago alla CMIT TV

Cristiano Ronaldo al centro del calciomercato della Juventus. Il futuro dell’asso portoghese è in bilico, poiché il calciatore non è centrale nei piani di Allegri. Il tecnico livornese, infatti, non ha posto veti alla cessione ed entrambe le parti prenderebbero in considerazione la separazione in caso di offerta congrua. Uno scenario che permetterebbe alla ‘Vecchia Signora’ di risparmiare sui 31 milioni netti di ingaggio a stagione e muoversi più liberamente in ottica entrate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sulla situazione intricata riguardante CR7 ha detto la sua il giornalista di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago, intervenuto alla CMIT TV di Calciomercato.it: “Non so quale possa essere il futuro di Ronaldo. Per il portoghese al momento l’unica ipotesi da escludere è quella del rinnovo. Forse è un’idea nella testa di Ronaldo, ma non in quella della Juve“.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> CMIT TV | Calciomercato Milan, nuovo colpo in Francia: i dettagli

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, allarme Lukaku | La big non molla

Calciomercato Juventus, rebus Ronaldo | “Rinnovo da escludere”

Niente rinnovo per Ronaldo. Questa la decisione della Juventus, che pare non abbia in mente di prolungare la scadenza dell’attuale accordo prevista per giugno 2022. La momentanea mancanza concreta di pretendenti di un certo spessore per il campione di Madeira, fa sì che aumenti sempre di più la percentuale di permanenza a Torino. Ma tutto è ancora da scrivere, staremo a vedere.

Emanuele Tavano