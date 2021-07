Calciomercato Juventus, contatti sottotraccia per Icardi: no al prestito

Oggi Ronaldo è tornato ad allenarsi con la Juventus, ma tiene sempre banco il suo futuro: Icardi sempre presente sullo sfondo

Il giorno tanto atteso è arrivato, quello del ritorno di Cristiano Ronaldo a Torino per iniziare la preparazione con la Juventus, tornata in mano all’allenatore Massimiliano Allegri. Il fuoriclasse portoghese ha sostenuto le visite mediche al ‘J Medical’ e dopo si è messo a disposizione dello staff tecnico al centro sportivo della Continassa per il primo allenamento post vacanze ed Euro 2020. In queste settimane, ha tenuto banco il futuro di ‘CR7’: in scadenza di contratto nel giugno del 2022, il suo pesante ingaggio, da 31 milioni di euro netti a stagione, pesa e non poco sulle casse del club presieduto da Andrea Agnelli. Il 36enne attaccante è stato accostato a diversi club: dal Real Madrid al Manchester United passando per lo Sporting Clube de Portugal e il Paris Saint-Germain. E quest’ultima opzione continua ad essere la più chiacchierata per il futuro del calciatore, con Mauro Icardi spettatore interessato.

Calciomercato Juventus, Icardi nel mirino: la formula col Psg

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sottotraccia la pista Mauro Icardi continua ad essere monitorata dalla Juventus, in attesa di capire meglio quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Nonostante le parole del vice presidente Pavel Nedved, che ha blindato il portoghese a Torino, le voci sul futuro continuano a circolare con insistenza. In ogni caso, la Juve non vuole farsi trovare impreparata e continua a tessere la tela per un vecchio obiettivo, calciatore gradito ad Allegri. Di certo, però, il Paris Saint-Germain, non ha, per il momento, aperto alla possibilità di un’operazione in prestito, con diritto oppure obbligo di riscatto. Vedremo cosa ne sarà di ‘CR7’, la pista Icardi resta viva sullo sfondo: Torino-Parigi, asse bollente.