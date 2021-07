Pavel Nedved ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala dopo la prima amichevole della Juventus contro il Cesena

Prima uscita stagionale per la Juventus che batte il Cesena 3-1. A margine dell’amichevole il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato a ‘Sky’, soffermandosi anche sul futuro di due big come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Nedved ha affermato: “Abbiamo sensazioni positive, stiamo lavorando molto. Nel primo tempo c’erano molti giovani, mischiati a qualche calciatori più esperto. Siamo contenti della prima uscita, miglioreremo un po’ alla volta”. Soffermandosi su CR7, il vicepresidente bianconero ha spiegato: “Ronaldo è convocato per lunedì 26 luglio: tornerà e resterà con noi”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Nedved conferma incontro per Dybala

Intanto c’è anche la questione Dybala e Nedved conferma le anticipazioni di Calciomercato.it sull’incontro in vista con l’agente dell’argentino: “Non è vero che eravamo freddi. Siamo in contatto con il suo procuratore. Nei prossimi giorni arriverà a Torino e avremo un incontro”. La settimana prossima quindi dovrebbe risultare decisiva per la Juventus per chiudere due capitoli fondamentali: quelli che riguardano il futuro di Ronaldo e Dybala.