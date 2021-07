Prime uscite stagionali anche per il nuovo Barcellona di Ronald Koeman che giocherà in amichevole contro il Girona. Indizi dalla formazione

Dopo una stagione piuttosto deludente il Barcellona di Ronald Koeman è chiamato a tornare ai massimi livelli del calcio spagnolo ed internazionale. Stesso discorso che vale in Italia per la Juventus, che col rientro di Allegri punta a riprendere subito lo scettro di campione d’Italia. Molto passerà inevitabilmente anche dal calciomercato dove i destini di bianconeri e blaugrana spesso e volentieri si sono incrociati. Appena un anno fa arrivò il maxi scambio tra Arthur e Pjanic che a conti fatti, per ora, non ha accontentato nessuno. Per questa finestra di trasferimenti non sono quindi mancati nuovi accostamenti soprattutto dalla Catalogna in direzione Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, doppio indizio su Griezmann e Pjanic: entrambi in panchina

In circostanze e modalità differenti alla Juventus sono stati accostati sia Antoine Griezmann, soprattutto nel caso in cui Cristiano Ronaldo decidesse di non proseguire a Torino, e Miralem Pjanic, tra i pupilli di Allegri e desideroso di lasciare Barcellona. In particolare il regista bosniaco vuole mettersi alle spalle l’ultima complessa annata, e per farlo potrebbe anche tornare in Italia, dove è stato accostato anche a Milan, Roma ed Inter in circostanze differenti.

Intanto ricomincia l’annata di entrambi i papabili partenti con la maglia del Barcellona, in attesa di conoscere il proprio destino. I primi segnali non sono però del tutto incoraggianti: per l’amichevole odierna contro il Girona, Koeman ha infatti deciso di escludere sia Griezmann che Pjanic dall’undici titolare. Entrambi partiranno dalla panchina.