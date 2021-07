L’esubero può servire all’Inter per mettere le mani su un vecchio ma sempre attuale obiettivo. Dei nerazzurri e pure della Roma di José Mourinho

L’Inter è sempre a caccia di esterni. Per la corsia mancina rimane in corsa un ‘vecchio pallino’ di Ausilio, vale a dire Filip Kostic. A proposito del serbo, autore di ben 17 assist nella passata stagione, ‘Sport Mediaset’ sostiene che l’Eintracht Francoforte sia ben disposto a cederlo ai nerazzurri attraverso uno scambio. Uno scambio con uno dei tanti esuberi della formazione allenata da Simone Inzaghi, ovvero Valentino Lazaro. Il caso vuole che sulla panchina del club rossonero ci sia un austriaco, vale a dire Oliver Glasner, un connazionale dell’esterno il cui agente Max Hagmayr giorni fa ha incontrato la dirigenza interista nella sede di viale della Liberazione proprio per parlare del futuro del suo assistito.

Lo scambio Kostic-Lazaro farebbe la felicità dell’Inter, che con questa operazione rifilerebbe pure una sonora sconfitta al grande ex José Mourinho. Come vi racconta da tempo CM.IT, infatti, il 28enne è un obiettivo concreto della Roma targata ‘Special One’. Proprio i giallorossi sono la squadra più avanti per Kostic, per il quale l’Eintracht chiede sui 20-25 milioni di euro.