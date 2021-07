Giorni intensi per il calciomercato dell’Inter, soprattutto in ottica cessioni: l’agente di Lazaro ha incontrato il club in sede

Prosegue la girandola di incontri che l’Inter sta tenendo in sede per sciogliere i nodi di calciomercato più importanti. Al momento si tratta principalmente di cessioni, ma anche di possibili piste future che però possono scaldarsi solo dopo un addio. È stato il caso di Pastorello con Keita, come di Beppe Riso. Oggi è toccato a Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, terzino rientrato dall’ennesimo prestito. Il giocatore austriaco ha comunque molto mercato, almeno stando a quanto ha rivelato il procuratore.

All’uscita della sede dell’Inter, ecco le sue parole ai cronisti presenti tra cui quello di Calciomercato.it: “Ci sono dei club interessati, Valentino deve decidere se restare o andare via. Abbiamo avuto un incontro e ho spiegato all’Inter che Valentino vuole restare. Non voglio parlare di mercato, ci sono interessamenti, ma la sua volontà come prima cosa è di restare. Nuovo summit? Vedremo prossimamente cosa succederà, è necessario che ci siano altre valutazioni sulla situazione del giocatore. Covid? Adesso dobbiamo attendere che Valentino sia pronto, anche dopo gli infortuni. È comunque negativo al coronavirus e penso che presto possa aggregarsi alla squadra”.