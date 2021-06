Calciomercato Inter, pressing Roma per Kostic | Le ultime

La Roma è in continuo pressing per l’acquisto di Filip Kostic, seguito anche da Inter e Lazio: le ultime di Calciomercato.it

Non solo Xhaka e Rui Patricio per la Roma, un altro dei profili seguiti dalla dirigenza giallorossa è Filip Kostic, che interessa anche ad altri club italiani come Inter e Lazio. Nell’ultima stagione ha siglato ben 17 assist, importantissimo per l’Eintracht Francoforte: uno score apprezzato molto da Mourinho.

Roma, le ultime su Kostic

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, la Roma è in pressing per acquistare Kostic e in questo momento è la squadra più avanti per acquistare il serbo. La richiesta dell’Eintracht Francoforte si aggira sui 20-25 milioni di euro cash. Richiesta che l’Inter non può esaudire visti i problemi economici di Suning, mentre viene ritenuta eccessiva dalla Lazio. I giallorossi conducono la trattativa già da 2-3 settimane, contatti continui con Ramadani, col quale ci sono già stati due meeting per Kostic. Nessun inserimento di contropartite tecniche: Cengiz Under, al momento, non rientra nell’affare.