Può chiedere la cessione spalancando le porte alla Juventus che lo tiene d’occhio da molto tempo. Ecco tutte le cifre di un affare che sarebbe clamoroso

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

‘Assist’ di Ancelotti alla Juventus. Stando a ‘Diario Gol’ il tecnico del Real Madrid sta pensando seriamente di utilizzare David Alaba, per ora unico acquisto delle ‘Merengues’ in questo calciomercato estivo, non al centro della difesa bensì a metà campo. Ovvero nel ruolo in cui gioca spesso e volentieri con la maglia della sua Nazionale e dove lo impiegò a volte sempre Ancelotti durante la sua avventura al Bayern Monaco. Alaba a centrocampo leverebbe spazio a Casemiro, a quanto pare elemento che non fa impazzire l’ex Milan e Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ha firmato | Attesa a breve l’ufficialità

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Se l’intenzione di Ancelotti dovesse trovare conferma nelle prime apparizioni, ecco che il 29enne potrebbe andare da Florentino Perez e chiedere la cessione. Il ‘pupillo’ di Zidane è da tempo nei radar dei bianconeri, diciamola tutta sarebbe un super colpo della società presieduta da Andrea Agnelli, seppur al momento le priorità di Allegri e soci sono ben altre (Locatelli su tutte). In scadenza di contratto nel 2023, a fronte di uno stipendio netto e annuale da poco più di 5 milioni, Casemiro ha una valutazione tra i 40 e i 50 milioni di euro.