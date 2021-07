Calciomercato Juventus, sarebbe già avvenuta la firma su un rinnovo di contratto molto atteso: Allegri può sorridere.

Massimiliano Allegri sta torchiando la sua Juventus in ritiro per essere pronti al via della nuova stagione. Il tecnico bianconero attende l’arrivo dei nazionali per completare il gruppo e soprattutto notizie importanti sulle questioni contrattuali, con diversi rinnovi tra i big da discutere. Per uno di questi, c’è l’ufficialità in arrivo. Una conferma che il livornese ha chiesto a gran voce.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Chiellini-Fiorentina | L’;annuncio ‘ufficiale’

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Cuadrado prolunga: ci siamo

Si tratta di quella di Juan Cuadrado, ancora in vacanza dopo il terzo posto conquistato con la Colombia in Coppa America, ma che l’allenatore ritiene fondamentale per il suo gioco. Con il laterale, che ha il contratto in scadenza nel 2022, secondo il portale ‘Hoydiariodelmagdalena.com’ in Colombia, ci sarebbe già l’intesa per il prolungamento per un’altra stagione, dunque fino al 2023, alle stesse cifre attuali. Vale a dire, a 5 milioni di euro di ingaggio. La firma sarebbe già arrivata e mancherebbe soltanto l’ufficialità.