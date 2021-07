VIDEO CMIT | Juventus, Ronaldo al J-Medical: entusiasmo dei tifosi

Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino e questa mattina si è sottoposto ai test atletici al J-Medical: entusiasmo dei tifosi della Juventus

Dopo tante voci contrastanti riguardo al suo futuro, Cristiano Ronaldo è arrivato alla Continassa questa mattina. Il fuoriclasse portoghese ritrova la Juventus e si appresta ad iniziare la sua quarta stagione in Serie A. CR7 è stato travolto dall’affetto dei tifosi bianconeri al momento del suo arrivo al J-Medical. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

🎥 7️⃣ #Juventus – Tutto l’entusiasmo dei tifosi bianconeri all’arrivo di #CristianoRonaldo al J-Medical: selfie e autografi per CR7, travolto dall’affetto dei fans 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/LB6Uv0ewF2 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 26, 2021



Test atletici per Cristiano Ronaldo che, inoltre, si è fermato con i tifosi per regalare autografi e selfie. Il portoghese è sembrato molto disponibile con i suoi fan, in attesa di definire quelle che saranno le sue prossime mosse. Nella giornata di oggi, poi, ci sarà anche l’incontro con Massimiliano Allegri che potrebbe essere fondamentale per le sorti di CR7.