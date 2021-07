Juventus, futuro di Chiellini in bilico: nessun incontro in programma, ne ha parlato Enrico Camelio intervenuto a CMIT TV

Da un lato gli indizi, provenienti anche dallo store bianconero, portano ad un possibile rinnovo, ancora invece non c'è nulla di ufficiale. Il rinnovo di Giorgio Chiellini resta dunque un tema caldo in casa Juventus, con il difensore che non ha ancora rinnovato il proprio contratto.

In merito al rinnovo del centrale toscano, ha parlato Enrico Camelio, intervenuto a Calciomercato Show sulla CMIT TV: “Non mi risulta un incontro con Davide Lippi in programma nella prossima settimana. So che l’unico contatto che lui ha avuto lo ha avuto con la Fiorentina. Se però Chiellini non dovesse rinnovare con la Juventus, continuerà a giocare, ma lo farà all’estero”.