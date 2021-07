Niente Atalanta, per il terzino sinistro della Juventus Gianluca Frabotta torna in auge la pista che conduce agli svizzeri del Basilea

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Niente Atalanta per Frabotta, il club dei Percassi ha chiuso per Pezzella dal Parma. Saltata la trattativa coi nerazzurri, stando alle ultime informazioni di Calciomercato.it, per il terzino in uscita dalla Juventus torna prepotentemente di moda la pista Basilea.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, tra ritorno e futuro: la giornata alla Continassa di Ronaldo

In Svizzera il classe ’99, per il quale resta sempre vigile il Genoa, troverebbe Sebastiano Esposito, arrivato in prestito dall’Inter e già a segno al debutto nella Super League.

Juventus, Frabotta verso la partenza dopo un anno di apprendistato

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La scorsa stagione, la prima a pieno regime in prima squadra è stata di grande apprendistato per Frabotta. 17 le presenze, compresa quella in Champions contro il Ferencvaros, un totale di 767′ per il 22enne romano legato alla Juve fino a giugno 2024.