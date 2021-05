L’Inter di Antonio Conte, fresca campione d’Italia dopo il pareggio dell’Atalanta in casa del Sassuolo di Roberto De Zerbi, lavora già al calciomercato della prossima stagione, una sessione dei trasferimenti che potrebbe essere dettata dai problemi economici in casa Beneamata: scopriamo quali saranno i profili giusti per l’Inter in entrata e gli indiziati a lasciare Appiano Gentile

L’Inter di Antonio Conte è campione d’Italia 11 anni dopo l’impresa firmata da Josè Mourinho, manager portoghese che, da pochissime ore, ha preso la guida della Roma della famiglia Friedkin. I nerazzurri, in una stagione trionfale, hanno superato la rivelazione Milan e la corazzata Juventus aggiudicandosi il titolo. Ora però c’è una nuova stagione da programmare ed una finestra di calciomercato da affrontare non con la serenità delle altre annate. Javier Zanetti infatti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato così della situazione economica in casa nerazzurra: “E’ vero che a metà campionato il club poteva essere ceduto. L’Inter ha attraversato e sta attraversando gravi problemi finanziari, con un passivo superiore ai 102 milioni di euro”. Le ultime sul calciomercato dell’Inter di Antonio Conte in vista della prossima stagione

Calciomercato Inter, pericolo uscite: tutti i big che potrebbero lasciare

La volontà dell’Inter è quella però di mantenere tutto l’organico che ha costruito il successo di questa stagione, a partire dai maggiori tre alfieri offensivi della squadra: Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Per il primo i dialoghi sul rinnovo dovranno riprendere dopo il cambio di agenzia, mentre il belga è un pallino di Pep Guardiola, manager del Manchester City fresco finalista di Champions League. Infine, c’è la questione legata al giocatore marocchino arrivato dal Real Madrid che è nel mirino di molti top club europei, fra i quali spunta il Bayern Monaco, che l’anno prossimo sarà guidato in panchina da Julian Nagelsmann.

Non solo, resta in bilico il futuro di Christian Eriksen, centrocampista centrale danese arrivato a Milano dal Tottenham nel gennaio del 2020. Nonostante la grande crescita, l’ex Ajax potrebbe essere uno dei big ad essere sacrificati per dare nuova linfa a quello che sarà un mercato in entrata totalmente, o in grande parte, autofinanziato. In quest’ottica, attenzione anche ai molti ‘veterani’ che potrebbero lasciare: da Aleksandar Kolarov ad Arturo Vidal. Infine, c’è anche la questione Conte. La permanenza del tecnico leccese non sembra essere così certa, soprattutto se le possibilità sul mercato della Beneamata non dovessero quantomeno una conferma della rosa attuale.

Calciomercato Inter, capitolo entrate: chi può arrivare

Abbiamo capito che i colpi in entrata quindi della nuova Inter della prossima stagione saranno finanziati dalle cessioni. Sul taccuino dei nerazzurri le priorità sono due: un esterno sinistro ed un attaccante che possa agire da sparring partner di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. In particolare sul capitolo bomber, i nomi sono molti e spaziano dalla stella dell’Atalanta Luis Muriel all’ipotesi Memphis Depay. Per la fascia resta sempre alta l’attenzione verso il profilo di Robin Gosens, obiettivo anche della Juventus di Andrea Agnelli. Il giocatore ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 25/30 milioni di euro.

Il grande sogno però in entrata dell’Inter e, in particolare, del suo amministratore delegato Beppe Marotta ha un nome ed un cognome: Paulo Dybala. L’attaccante argentino, finora ai margini dell’attuale progetto tecnico della Juventus, è un pallino della dirigenza nerazzurra che provò a portarlo a Milano già nell’estate del 2019.