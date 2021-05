Calciomercato Inter, incontro per Lautaro Martinez | Si avvicina il rinnovo

Il futuro di Lautaro Martinez e i piani dell’Inter in ottica calciomercato sono sempre più attuali: gli ultimi aggiornamenti sul possibile rinnovo di contratto per l’argentino

Lautaro Martinez e l’Inter hanno vissuto un’annata decisamente straordinaria in Serie A. Il Toro, in coppia con Romelu Lukaku, infatti, ha formato una delle coppie d’attacco migliori in Europa per numeri e prestazioni sul campo. L’argentino rappresenta, quindi, uno dei capisaldi per il gioco di Antonio Conte per il presente e il futuro dell’Inter, ma i nerazzurri dovranno sciogliere i dubbi relativi il rinnovo di contratto.

Da mesi, si parla, infatti, di possibile prolungamento e adeguamento per l’argentino. La fumata bianca, però, non è mai arrivata concretamente e la trattativa è finita in stand-by, con le firme che erano state rimandate al termine della stagione. Questo, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è dovuto al cambio di agente da parte della punta. Lautaro, infatti, ha rotto con Alberto Yaque e Rolando Zarate per questioni legate ai diritti d’immagine. Erano stati proprio loro, però, in precedenza, a trattare il rinnovo con la dirigenza nerazzurra e l’addio ha inevitabilmente allungato i tempi per la fumata bianca. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, si avvicina il rinnovo di Lautaro Martinez: vertice e cifre

Ora il prossimo passo è rappresentato dall’incontro tra l’Inter e la FootFeel, che ha a capo Alejandro Camano e che cura gli interessi dell’argentino. I nerazzurri hanno chiara l’intenzione di rinnovare il contratto della punta e ora è alle porte un vertice proprio con Camano per fare il punto sul futuro. Ciò vuol dire che la dirigenza ha avuto l’autorizzazione a procedere da parte della società e non è scontato in tempi di forti restrizioni economiche. Si tratta anche di un segnale molto importante in vista del mercato estivo alle porte: l’Inter vuole trattenere il calciatore.

Le cifre non si discosteranno molto da quelle di cui si parlava a gennaio. All’epoca l’accordo era sui 4,5 milioni più bonus fino al 2024 e con l’eliminazione della clausola rescissoria da 111 milioni. Il mercato, mai come quest’anno, sembra imprevedibile, ma Beppe Marotta e l’Inter sembrano pronti a tutto pur di trattenere il bomber.