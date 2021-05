Sabatino Durante, noto agente Fifa, ha raccontato i retroscena di Mourinho alla Roma e gli scenari clamorosi per Allegri e Conte

Jose Mourinho alla Roma è senza dubbio la notizia che in queste ore ha fatto il giro del mondo, sconvolgendo nuovamente gli scenari e il domino delle panchine. Una trattativa tenuta segreta fino all’ultimo e che Sabatino Durante, noto agente Fifa, ci ha raccontato a CMIT TV, la tv ufficiale di Calciomercato.it: “Due giorni dopo l’esonero di Mourinho, parlando con un collega, quello che aveva portato Fonseca alla Roma ed è molto amico di Mou, mi ha detto che lo stava portando in giallorosso”.

Calciomercato Inter e Juventus, Durante a CMIT TV: “Allegri e Conte, così stanno le cose”

Non solo, perché lo storico agente e grande esperto di mercato sudamericano, ha parlato anche di Sarri e tutti gli incastri tra Allegri, Conte, la Juventus e l’Inter: “Sarri poteva andare al Tottenham ma lui non vuole fare il mercato e stavano cercando una persona di fiducia, poi un po’ gli Spurs hanno frenato. Perché? Magari nella loro testa ci potrebbe essere Antonio Conte, tanto tempo prima che arrivasse Mourinho c’era stata l’opzione di Allegri, che poteva andare al Tottenham, all’Arsenal o al PSG. E Allegri ha dribblato, ho l’impressione che lui voglia stare in Italia a tutti i costi, magari per motivi personali. Quindi il discorso lo monitorerei”.

Ancora su Conte e Allegri: “Io aspetterei quello che succede alla Juventus. Conte ti fa spendere tanto e costa tanto, l’Inter non può fare grande mercato. Magari Antonio può non trovare l’accordo per il progetto, ci può essere una separazione perché l’Inter non ha i soldi per fare il mercato che vuole Conte. Dove può andare Conte? Dipende da cosa succede alla Juve. Se la situazione lì resta così con Agnelli, Allegri va alla Juve. Altrimenti se lì dovesse cambiare, Allegri andrebbe all’Inter, per lavorare in una certa maniera come faceva in bianconero, per vincere lo scudetto ma soprattutto per fare bene in Europa. Conte-Juve? Si è visto il desiderio di Elkann, ovvero dare la Juve ad Agnelli e scorporare le cose. Se le cose non dovessero andare bene, come la Juve non qualificata in Champions, può essere che cambi tutto. Così per tornare alla Juve sarebbe molto facile per Conte”.