Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha fatto il punto della situazione anche dal punto di vista finanziario. Passivo superiore ai 102 milioni di euro









L’Inter si gode la vittoria di uno scudetto certamente meritato, e figlio del grande lavoro svolto sul campo da Antonio Conte e dai suoi ragazzi, ma anche al di fuori del terreno di gioco dalla società di Suning. Ora però per Steven Zhang sarà tempo di far quadrare i conti, che come evidenziato anche dal vice presidente Javier Zanetti in un’intervista a ‘La Nacion’, non vivono di certo giorni felici: “E’ vero che a metà campionato il club poteva essere ceduto. L’Inter ha attraversato e sta attraversando gravi problemi finanziari, con un passivo superiore ai 102 milioni di euro”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inter, Cagnazzo: “Conte tornerebbe a Londra. Su Mourinho…”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, annuncio su Conte: “Vicino a firmare col Real”

Calciomercato Inter, Zanetti lancia l’allarme: conti in rosso

Zanetti ha proseguito facendo i conti in tasca all’Inter, che ha bisogno di risalire la china dal punto di vista finanziario: “I problemi finanziari continuano. E potrebbero volerci un paio d’anni per ritrovare l’equilibrio. Servirà riaprire gli stadi e solo quando la normalità tornerà potremo tornare a crescere. Il nostro passivo è superiore ai 102 milioni di euro di cui ho letto in giro. Oggi la situazione è complicata, non c’è motivo di nasconderla, ma almeno, con la felicità di aver vinto il campionato. Non siamo gli unici ad avere problemi, ma è vero che dobbiamo migliorare come società”.

Sulla sostenibilità: “Devi avere una strategia che ti permetta di crescere a livello globale, valorizzare il brand e includere sempre progetti social. Tutto questo deve portarti ad essere sostenibile nel tempo, che è la sfida più difficile per tutti i club”.