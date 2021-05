Calciomercato Inter, Hakimi svela | "Conte era vicino al Real"

L’Inter si gode il diciannovesimo scudetto, un autentico trionfo per Antonio Conte e i suoi ragazzi. Spunta, però, proprio attraverso le parole di un big nerazzurro, un clamoroso retroscena sul tecnico









Antonio Conte è riuscito a guidare l’Inter al trionfo in campionato. Una stagione meravigliosa per i nerazzurri in Serie A, che ha portato il titolo dopo ben undici anni. La festa per la Beneamata è ancora in corso, ma le questioni legate al calciomercato restano all’orizzonte e nelle ultime ore è spuntato un retroscena decisamente interessante su Conte.

A rivelarlo è uno dei suoi fedelissimi, quell’Achraf Hakimi che a suon di gol, assist e sgroppate sulla fascia si è rivelato uomo decisivo per la conquista del tricolore. Il laterale ex Borussia Dortmund ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di ‘Onda Cero’, rivelando anche una pista, o meglio un retroscena, che riguarda proprio il suo allenatore. Dapprima l’esterno elogia il tecnico in maniera piuttosto chiara: “L’Inter ha creato un grande progetto per vincere questo campionato. Sono molto orgoglioso di far contribuito a fare la storia del club. Conte mi ha fatto lavorare difensivamente e sono migliorato, lo apprezzo molto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, Hakimi svela il retroscena su Conte al Real Madrid

L’esterno marocchino ci regala poi un retroscena decisamente interessante in ottica calciomercato. Antonio Conte, che ora sta facendo le fortune dell’Inter in panchina, era stato anche vicino al Real Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni all’emittente radiofonica spagnola: “Mi ha detto che era vicino a firmare per il Real. Poi, però, le trattative si sono interrotte”.

E sulla sua situazione in ottica calciomercato, Hakimi spiega: “Il Real ha un diritto di prelazione su di me, ha avuto la possibilità di prendermi in estate ma non lo hanno fatto per via di alcune circostanze che si sono verificate”. L’Inter può, quindi, godersi la sua freccia a destra, magari con qualche rimpianto per i Blancos che hanno fatto a meno di uno dei migliori laterali in circolazione.