Calciomercato Inter, pressing dall’Inghilterra per Conte: ci sono conferme

Calciomercato Inter, ancora in bilico il futuro di Conte: conferme sull’interessamento dalla Premier League

Dopo lo scudetto, l’Inter pensa a concludere il campionato nel migliore dei modi. I nerazzurri si toglieranno anche la soddisfazione di essere arbitri del destino dei rivali della Juventus, in occasione della penultima giornata di campionato, dopodiché sarà il momento di pensare al futuro. In primis, quello del tecnico Antonio Conte, che sarà deciso soltanto dopo il summit con la società. All’allenatore pugliese in ogni caso le richieste non mancano e arrivano conferme su un interessamento concreto dalla Premier League.

Calciomercato Inter, il Tottenham spinge: la posizione di Conte

E’ quello del Tottenham, con il ‘Corriere dello Sport’ che scrive come ci siano già stati dei contatti con gli Spurs, con discorsi anche sulla qualità della rosa e sugli interventi da attuare. Conte, tuttavia, avrebbe ribadito come la sua priorità al momento sia l’Inter e come qualsiasi decisione sarà presa solo dopo l’incontro con Zhang. I londinesi apprezzano molto l’ex tecnico del Chelsea ma valutano anche altre opzioni made in Italy. Può tornare in auge la pista Sarri come qualche settimana fa, occhio anche al nome emerso nelle ultime ore di Gasperini.