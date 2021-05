Fresca di vittoria dello scudetto l’Inter si concentra anche sulle vicende societarie: tra prestito e nuovo socio per Zhang

Dalla vittoria di un campionato largamente meritato alle vicende societarie tutte in divenire. L’Inter fa presto a spostarsi dalla gioia per il successo sul campo, al duro lavoro dietro alle scrivanie per far quadrare i conti nel prossimo futuro. L’edizione odierna di ‘Repubblica’ analizza attentamente la situazione di casa Suning, con particolare attenzione alle mosse della proprietà per cercare un nuovo finanziatore: fuori il socio di minoranza di LionRock e dentro un eventuale nuovo socio. Il prestito di cui l’Inter va a caccia inoltre servirebbe a coprire le spese in scadenza al prossimo 31 maggio, oltre che per il riacquisto delle quote. In garanzia del prestito, il finanziatore avrà diritto a essere informato in merito ad affari superiori ai 25 milioni di euro. La squadra non verrà quindi depotenziata dei suoi asset, e un’altra condizione garantita a chi vorrà finanziare l’Inter è l’iscrizione della squadra ai tornei Figc e Champions League.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Scudetto Inter, da Lukaku a Vidal e Conte: il PAGELLONE di Biasin

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, da Bastoni a Ranocchia e Darmian: parla Tinti

Calciomercato Inter, ciclo vincente: Conte il primo tassello

Con l’uscita di LionRock si apre quindi spazio ad un nuovo socio, e la speranza di Suning è che la vittoria dello scudetto possa essere il primo tassello di un ciclo vincente a partire dalla conferma in panchina di Antonio Conte, come confermato anche da Marotta che ha sottolineato come non esista un ‘piano B’. Intanto, un aiuto alle casse interiste deriva proprio dai successi del campo, con la vittoria dello scudetto, che insieme alla partecipazione Champions porta circa 60 milioni. Vanno poi aggiunti i premi degli sponsor. La nuova Inter vuole continuare il proprio ciclo vincente.