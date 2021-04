A rischio la qualificazione in Champions League per Milan e Juventus: come può cambiare il mercato di rossoneri e bianconeri

Soltanto poco più di una settimana fa, Milan e Juventus erano tra le 12 squadre che annunciavano l’ingresso in Superlega. Un torneo che avrebbe portato introiti enormi per entrambi i club. A distanza di una settimana il progetto Superlega è ormai tramontato e per le due compagini sarà fondamentale qualificarsi in Champions League. Gli introiti che arriveranno dalla qualificazione in Champions saranno fondamentali per permettere a Milan e Juventus di poter fare mercato. Sia in casa bianconera che in quella rossonera la situazione è particolarmente calda: dal futuro dei due tecnici, Andrea Pirlo e Stefano Pioli, fino a quello dei giocatori più rappresentativi come Cristiano Ronaldo e Gigio Donnarumma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan e Juventus, futuro a rischio per Pirlo e Pioli

In casa Juventus il futuro di Andrea Pirlo continua a tenere banco. Per il tecnico la sfida contro l’Udinese potrebbe rivelarsi già decisiva. Sull’allenatore bresciano aleggia sempre l’ombra di Massimiliano Allegri, ma in caso di sconfitta contro i friulani, la Juventus potrebbe decidere di esonerare Pirlo prima della fine della stagione, soprattutto alla vigilia di una sfida fondamentale come quella contro il Milan. In quel caso il posto verrebbe preso da Igor Tudor, che assumerebbe il ruolo di traghettatore sino a fine stagione. A pagare, in caso di mancata qualificazione alla Champions, potrebbe essere non solo Pirlo, ma tutta la dirigenza. Il futuro dell’allenatore bresciano resta dunque in forte bilico e anche in caso di qualificazione in Champions e conquista della Coppa Italia, Pirlo potrebbe non sedere più sulla panchina bianconera.

Anche in casa Milan però la mancata qualificazione alla Champions League potrebbe complicare il futuro di Stefano Pioli. Il futuro del tecnico, fino a qualche settimana fa, sembrava non essere in discussione, ma i recenti risultati che hanno complicato e non poco il percorso qualificazione, mettono tutto in bilico. Non è infatti escluso che il Milan, senza Champions, possa decidere di puntare su un altro allenatore e a quel punto anche i rossoneri potrebbero entrare con forza in quello che potrebbe diventare un effetto domino delle panchine, che vede coinvolti, tra gli altri, Sarri, Allegri e Spalletti.

Calciomercato, da Ronaldo a Donnarumma: futuri in bilico

In casa Juventus resta di grande attenzione il tema legato a Cristiano Ronaldo. Il suo futuro è già in bilico e senza Champions League un addio sarebbe quasi certo. Il problema maggiore è legato all’ingaggio, insostenibile per gran parte dei club europei. Ma senza Champions il portoghese potrebbe inizierebbe a guardarsi intorno in attesa di una chiamata, magari da Psg o Manchester United. I mancati introiti Champions potrebbero poi costringere il club a muoversi con una cessione importante. E in questo senso il primo indiziato potrebbe essere Paulo Dybala. Il futuro dell’argentino potrebbe dipendere sia da quello di Ronaldo che dalla qualificazione alla massima competizione europea. Soprattutto l’Atletico Madrid potrebbe lanciare l’assalto in estate.

La mancata Champions League in casa Milan complicherebbe invece e non poco i piani per i rinnovi. Le questioni Calhanoglu e Donnarumma continuano a tenere banco, con le firme che ancora non arrivano. E su entrambi i giocatori ci sarebbe proprio la Juventus, che approfitterebbe del doppio acquisto a parametro zero sborsando solo le spese degli ingaggi, anche se in casa bianconera non sembra essere preventivata la cessione di Szczesny al momento. Entrambi i giocatori vorrebbero disputare la massima competizione europea e se il Milan non dovesse centrare la qualificazione, un addio potrebbe essere davvero possibile. Nel frattempo i rossoneri si sarebbero già cautelati, almeno per quanto riguarda il discorso portiere, bloccando Maignan del Lille.

I mancati introiti Champions potrebbero poi complicare anche un’altra operazione, stavolta in entrata. Arrivato a gennaio, Tomori ha comunque convinto tutti in quel di Milanello, ma la cifra richiesta dal Chelsea è elevata. Senza i fondi dalla Champions League, sborsare i 28 milioni richiesti dai ‘Blues’ potrebbe essere più difficile del previsto.